وزيرة التضامن ترأس جلسة ختام المؤتمر الإقليمي لسياسات الرعاية وتحقيق الأمن الاجتماعي

كتب مدحت وهبة

تختتم وزارة التضامن الاجتماعى مساء اليوم المؤتمر الإقليمى الأول الذى تنظمه الوزارة حول "سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن المجتمعي"، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وذلك بالشراكة مع جامعة الدول العربية، واليونيسف والذى يقام على مدى يومين وبحضور عدد من وزراء شئون الاجتماعية العرب وبمشاركة واسعة من الوزارات ذات الصلة فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وأوروبا والجامعات والمعاهد المصرية، والمجالس المتخصصة والجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية المانحة، ولفيف من الخبراء والشخصيات العامة المهتمة بمجال الرعاية الاجتماعية فى المجتمع.

وتترأس الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والعضو الدائم بالمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب الجلسة الختامية لفعاليات المؤتمر، حيث تعلن خلالها توصيات المؤتمر الذى استمر على مدار يومين وشهدت فعالياته 7 جلسات متنوعة ناقشت خلالها سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن الاجتماعي.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد افتتحت فعاليات المؤتمر أمس بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والدكتور هكتور الحجار وزير الشئون الاجتماعية بجمهورية لبنان الشقيقة، والسيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين الشقيقة، والدكتور عبد الله الوهيبى الوكيل الأول لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، والسيد جيرمى هوبكينز ممثل منظمة اليونيسف، وأعضاء من مجلسى النواب والشيوخ، والسادة ممثلى المنظمات الأجنبية ومؤسسات المجتمع المدنى، ولفيف من الخبراء والشخصيات العامة المهتمة بمجال الرعاية الاجتماعية فى المجتمع.

ويهدف المؤتمر إلى تبادل الرؤى والأفكار العملية حول سياسات الرعاية الاجتماعية وسبل تحقيق الأمن الاجتماعي فى ظل المتغيرات المعاصرة، وينبثق من هذا الهدف عدة أهداف فرعية تتمثل فى واقع سياسات الرعاية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية الأيتام كريمى النسب، والأطفال ذوى الإعاقة، كما يتناول المؤتمر الممارسات الدولية والإقليمية فى تطبيق سياسات الرعاية الاجتماعية، وخبرات الدول حول نظم الرعاية البديلة، وصياغة رؤية مستقبلية لسياسات الرعاية الاجتماعية لتحقيق الأمن الاجتماعي.