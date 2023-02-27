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وزيرا خارجية مصر وتركيا يستقلان طائرة عمودية لتسليم مساعدات إغاثية مصرية

الإثنين، 27 فبراير 2023 12:56 م
وزيرا خارجية مصر وتركيا يستقلان طائرة عمودية لتسليم مساعدات إغاثية مصرية وزيرا خارجية مصر وتركيا في الطائرة العمودية
كتب أحمد جمعة

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استقل وزيرا خارجية مصر وتركيا، الاثنين، الطائرة العمودية متوجهين إلى ميناء مرسين لتسلم الشحنة رقم 6 من المساعدات الإغاثية المصرية المقدمة إلى تركيا، وذلك بحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر "تويتر".

 

ووصل وزير الخارجية سامح شكري، الاثنين، إلى مطار أضنة التركي، حيث كان في مقدمة مستقبليه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، بحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر "تويتر".

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الزيارة تستهدف نقل رسالة تضامن من مصر مع تركيا وشعبها الشقيق، عقب كارثة زلزال يوم 6 فبراير الجاري، والذي خلف خسائر فادحة بكلتا البلدين.

 هذا، ومن المنتظر أن يؤكد وزير الخارجية في لقاءاته بتركيا، على استعداد مصر الدائم لتقديم يد العون والمساعدة للمتضررين في المناطق المنكوبة، وأن مصر حكومةً وشعباً، لا يمكن أن تتأخر يوماً عن مؤازرة أشقائها.

 

وزيرا خارجية مصر وتركيا يستقلان طائرة عمودية
وزيرا خارجية مصر وتركيا يستقلان طائرة عمودية

 


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