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وزارة الصحة: مدة سريان شهادة فحص المقبلين على الزواج 6 أشهر

الإثنين، 27 فبراير 2023 02:00 ص
وزارة الصحة: مدة سريان شهادة فحص المقبلين على الزواج 6 أشهر وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان، أن مدة سريان الشهادة فحص المقبلين على الزواج  6 أشهر من بدء إجراء الفحص الطبى، ولا يمكن اجراء الفحوص الطبية للمقبلين على الزواج بالمراكز الطبية الخاصة وتجرى فقط بمراكز وزارة الصحة. 
 
وتابعت وزارة الصحة والسكان، عقوبة تزوير شهادات الفحص الطبى للمقبلين على الزواج مدة لا تقل عن 10 سنوات حبس وعقوبة استخدامها مدة لا تقل عن 3 سنوات.
 
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف المقبلين على الزواج من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، لإجراء الفحص الطبي، واستخراج الشهادة الصحية، منوهًا إلى ضرورة إجراء التحاليل قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا للحصول على نتائج التحاليل.
 
وكشف «عبدالغفار» أن المبادرة تشمل حزمة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية، للتأكد من خلوهم من الأمراض التي قد تؤثر عليهما في المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما.
 
وتؤكد وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني:
www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.
 
 
 
 

الصحة

المقبلين على الزواج

فحص المقبلين على الزواج

وزارة الصحة



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