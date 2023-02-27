اليوم السابع
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وزارة الدفاع التايوانية: طائرة عسكرية أمريكية تحلق فوق مضيق تايوان

الإثنين، 27 فبراير 2023 12:14 م
وزارة الدفاع التايوانية: طائرة عسكرية أمريكية تحلق فوق مضيق تايوان مضيق تايوان
وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، عن تحليق طائرة عسكرية أمريكية فوق مضيق تايوان.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، قيامها بتعقب 11 طائرة صينية و3 سفن حربية.

وأفادت الوزارة في بيان نقلته صحيفة "تايوان نيوز" المحلية، بأنه من بين 11 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي، تم اكتشاف طائرتين حربيتين مضادتين للغواصات من طراز Shaanxi Y-8 في الركن الجنوبي الغربي من منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية.

ووفقًا لوزارة الدفاع، لم تعبر أي طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي خط الوسط لمضيق تايوان خلال هذا الوقت.

ورداً على ذلك، أرسلت تايوان طائرات وسفنًا بحرية واستخدمت صواريخ أرضية لمراقبة طائرات وسفن جيش التحرير الشعبي.


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