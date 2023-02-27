"هندسة الطيران والفضاء فى الوطن العربى" محاضرة بمكتبة الإسكندرية

وقال رائد الفضاء المصري المهندس أكرم أمين؛ أن هناك توجه واضح من مصر والدول العربية لمجال الفضاء، مؤكدًا أن مصر بها وكالة الفضاء المصرية وهناك هندسة الطيران والفضاء بجامعة القاهرة وبجامعة زويل، كما أوضح أن مكتبة الإسكندرية تولي اهتماما بأنشطة الطيران وبالفضاء من خلال مركز القبة السماوية العلمي والذي ترددت عليه عدة مرات لإلقاء بعض المحاضرات عن هندسة الفضاء.

وأوضح أن مصر شاركت في الوكالة الدولية للفضاء عام 2014 لإجراء أبحاث في الفضاء عن تأثير فيروسC ومدى تفاعله في الفضاء الخارجي لمدة 6اشهر وهذا لأن دراسة الفيروس في الفضاء تكون أوضح.

وأكد أن هناك محاولات لإنتاج طائرات موفرة تعمل بالكهرباء وطائرات هجينة تعمل بالوقود والكهرباء معًا لتقليل استهلاك الوقود بنسبة 50% وأيضا طائرات هيلوكوبتر لا تحتاج مطار .

وأشار إلى أن هناك مشاريع لطلاب الجامعات على شكل ورش عمل لصناعة أقمار صناعية صغيرة في المانيا ولكن الأمر تطور في الخمسة عشرة سنة الأخيرة مما جعل وكالات الفضاء الدولية وعلى راسهم ناسا تستخدم هذه الأقمار الصناعية الصغيرة في أغراض تخصها ومنها أقمار صناعية للاتصالات وأقمار صناعية لإكتشاف البراكين والزلازل وأكثر ما تتميز به أنها تدور حول الأرض بسرعة فائقة نظرًا لأن ارتفاعها منخفض.

وتأتي هذه الفعالية في إطار اهتمام مكتبة الإسكندرية بإلقاء الضوء على العلوم الحديثة والتقدم التقني والعلمي للعلوم المختلفة؛ وذلك لبناء تصور لدى المستفيدين وجمهور المكتبة عن أهمية العلم والتكنولوجيا ولاسيما علوم الفضاء، والتي تشهد تتطورًا مذهلًا بفضل التقدم التكنولوجي الهائل في وسائل الرصد الفضائي وعلوم الاتصالات، مما يزيد من الوعي والتعرف على بعض جوانب عالم الفضاء وما يشمله من علوم وتطبيقات متعددة وما تقدمه من فائدة تبدأ من معرفة الكون إلى تطبيقات تفيدنا في حياتنا اليومية.