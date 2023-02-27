ننشر مواقيت الصلاة الاثنين 27/2/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:58 ص
موعد صلاة الظهر 12:08 ص
موعد صلاة العصر 24: 3
موعد صلاة المغرب 5:53 م
موعد صلاة العشاء 7:09
الإسكندريةوقت صلاة الفجر 5:03 ص
موعد صلاة الظهر 12:13
موعد صلاة العصر 3:28
موعد صلاة المغرب 5:56 م
موعد صلاة العشاء 7:14 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 4:54
موعد صلاة الظهر 12:04 م
موعد صلاة العصر 3:20 م
موعد صلاة المغرب 5:48 م
موعد صلاة العشاء 7:05 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:46
وقت صلاة الظهر 11:56
موعد صلاة العصر 3:14 م
وقت صلاة المغرب 5:43 م
وقت صلاة العشاء 6:57 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:52 ص
موعد صلاة الظهر 12:02 ص
موعد صلاة العصر 21: 3
موعد صلاة المغرب 5:51 م
موعد صلاة العشاء 7:04
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