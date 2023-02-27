نائب محافظ القاهرة تتابع فتح محاور مرورية جديدة جنوب جامعة حلوان

كتب سيد الخلفاوى

تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود الأجهزة التنفيذية بحي حلوان برئاسة اللواء حسام طوبار رئيس الحي، لفتح محاور مرورية جديدة ومنها رفع كفاءة وتطوير شارع جنوب جامعة حلوان للمساهمة في إنهاء أزمة التكدسات المرورية خاصة في الأماكن التي بها كثافات سكانية ومرورية عالية مما يسهم في تخفيف العبء عن عاتق المواطنين.

وتابعت نائب المحافظ، أعمال الرصف الجارية بشارع ورش العمرة والواقع مابين العزبتين القبلية والبحرية بدءا من كمين 15 مايو حتى أعمال مشروع الصرف الصحي القائم حالياً بالشارع ذاته فى إطار الخطة الاستثمارية بالحى للعام المالى 2022 -2023 حرصا على رفع كفاءة الطرق ورصف الشوارع الرئيسية والداخلية وتجميل الميادين والحفاظ علي المشهد الحضارى و الجمالي للشوارع والقضاء علي المظاهر العشوائية.

الجدير بالذكر قيام نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جولة تفقدية ميدانية برفقه السيد اللواء رئيس الحي، بالتعاون مع المتابعة الميدانية والطرق بالمنطقة الجنوبية لمتابعة تنفيذ الأعمال الجارية في تطوير شارع ورش العمره، الذى يعد شارع حيوى وهام بالمنطقة التى تربط مناطق العزبة القبلية والبحرية وقلب حلوان الممتد لشارع منصور بكمين مدينة 15 مايو في ضوء متابعتها اليومية والمستمرة لأعمال الرصف، للوقوف على مستجدات الأعمال والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، لتحقيق الأمان والسلامة للطرق والانتهاء من الأعمال فى جدولها الزمنى المحدد.

جاء ذلك استمرارا لرفع كفاءة الطرق المتواجدة بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة لتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة مع حصر جميع الطرق التي تحتاج لرفع كفاءة لإدراجها بالخطط التنموية والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة بها والعمل علي تلبية مطالب المواطنين والارتقاء بما يأملونه من خدمات ملموسة على أرض الواقع.