مياه الأقصر تنظم جولات لطلبة المدارس والمعاهد الأزهرية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تنظم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، بقيادة اللواء مهندس محمد يحيى رئيس مجلس إدارة الشركة، جولات مكوكية وزيارات يومية لطلبة المدارس، وذلك للمساهمة فى توعية الطلبة والطالبات بالمدارس بأهمية ترشيد الاستهلاك للمياه وأهمية الحفاظ عليها.

وفى هذا الصدد، استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، طلاب المعهد الدينى بالأقصر، حيث تمت الزيارة لمحطة مياه الشرب لتفقد مراحل معالجة وتنقية المياه، والتعرف على كيفية ترشيد الاستهلاك وأهمية الحفاظ عليها، وتم الشرح من أخصائى التوعية ومكلفات الخدمة العامة بالشركة.

كما تم عمل زيارة ميدانية لطلاب وطالبات مدرسة الراهبات بمدينة إسنا، وذلك بناءاً على التعاون المشترك بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، ومديرية التربية والتعليم لتفعيل المشاركة المجتمعية، والتى تهدف إلى تحسين الأداء بمدارس الإدارة، حيث تم خلال الزيارة التعرف على مراحل إنتاج المياه ومدى أهمية ترشيد استهلاك المياه، حيث تفاعل الحاضرين بالأسئلة وتمت الإجابة عليها من مكلفات الخدمة العامة، وهن كل من زينب جمال وإيمان طه عن التجارب العملية الخاصة بجودة مياه الشرب.

كما استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، فى إدارة مياه أرمنت مدرسة ترعة السواحل للتعليم الأساسى، حيث تم بدء البرنامج بقاعة الشركة وعمل بريزنتيشن لشرح وكيفية إنتاج المياه بمراحلها، وذلك حتى الوصول لكوب ماء نظيف وبعدها تم التجول داخل محطة مياه أرمنت الكبرى، وذلك لمشاهدة كيفية إنتاج المياه بمراحلها على الطبيعة.

فيما أعلنت شركة مياه الأقصر، عن الإنتهاء من فعاليات برنامج تدريبى حول أداء المحطات وشبكات الصرف، بحضور ممثلين من 5 شركات بالصعيد، وذلك تحت رعاية اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، وفى إطار حرص الإدارة العليا على استكمال تدريب وتأهيل مديرى المحطات والشبكات.



جانب من زيارة طلبة المعهد الدينى لمحطة مياه الشرب بالأقصر



جولة طلبة المعهد الدينى لمحطة مياه الشرب بالأقصر



جولة لمدرسه الراهبات بمركز إسنا



زيارة طلبة المعهد الدينى لمحطة مياه الشرب بالأقصر