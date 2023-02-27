مقتل 4 صوماليين وإصابة 3 أخرين إثر تفجيرات نفذتها الميليشيات فى مقديشو

وكالات

لقي أربعة صوماليين مصرعهم، وأصيب 3 في تفجيرات واغتيالات نفذتها حركة الشباب الإرهابية خلال 24 ساعة الماضية في العاصمة مقديشو وضواحيها.

ولم تعلق السلطات الأمنية حتى الآن على هذه الاغتيالات، لكنها شددت على تصديها لكل محاولات زعزعة الأمن والاستقرار لضبط الأوضاع الأمنية .

الهجمات التي وقعت في 3 مناطق متفرقة جاءت بعد يومين من تهديدات من حركة الشباب الإرهابية بإطلاق خطة لاستهداف عصابات المخدرات في مقديشو.

ومنذ يوليو الماضي، يشنّ الجيش الصومالي بالتعاون مع مسلحي العشائر، عملية عسكرية لتحرير مناطق وسط البلاد من عناصر حركة الشباب.

ووفق وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي، داود أويس جامع، فإن "الحكومة الفيدرالية حققت مكاسب كبيرة"؛ مشيراً إلى أن "المسلحين في التنظيم الإرهابي يستسلمون واحداً تلو الآخر، منذ انطلاقة العملية العسكرية ضد الإرهاب".