اليوم السابع
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الإثنين، 27 فبراير 2023 09:51 م
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مقتل إسرائيلي متأثرا بجروح أصيب بها في إطلاق نار بمحافظة أريحا

الإثنين، 27 فبراير 2023 09:06 م
مقتل إسرائيلي متأثرا بجروح أصيب بها في إطلاق نار بمحافظة أريحا قوات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن مُستشفى "هداسا" الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، مقتل مستوطن متأثرا بجروح أصيب بها في عملية إطلاق النار في مُحافظة "أريحا" الواقعة شرق الضفة الغربية المُحتلة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن القتيل عمره 27 عاما، وهناك 4 إصابات أخرى.

 


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