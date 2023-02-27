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مصرع مواطن وإصابة 3 فى حادث اصطدام دراجة نارية بمواطن فى مدينة أرمنت

الإثنين، 27 فبراير 2023 02:27 ص
مصرع مواطن وإصابة 3 فى حادث اصطدام دراجة نارية بمواطن فى مدينة أرمنت إسعاف - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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لقي مواطن مصرعه فى حادث اصطدام دراجة نارية به على طريق قرية الجرف بمدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، وأصيب 3 آخرون كانوا يستقلون الدراجة النارية، وتم نقل جثمان المتوفى لمشرحة المستشفى، كما تم على الفور نقل المصابين الثلاثة لمستشفى تابع لهيئة الرعاية الصحية بأرمنت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الحادث بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من الأهالى يفيد بوقوع حادث إصطدام دراجة نارية بمواطن على طريق قرية الجرف بمدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، مما أسفر عن مصرعه على الفور وأصيب 3 آخرون كانوا يستقلون الدراجة النارية، وتم نقل جثمان المتوفى لمشرحة المستشفى، كما تم على الفور نقل المصابين الثلاثة لمستشفى بأرمنت، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة لتولى التحقيق.

وكان قد أصيب 3 مواطنين فى حادث تصادم بين جرار قصب سكر فى سيارة ميكروباص، أمام قرية الرزيقات بحرى بمدينة أرمنت غرب الأقصر، وتم على الفور نقلهم لمستشفى بمدينة أرمنت، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة عمليات مجلس مدينة أرمنت، يفيد بوقوع حادث اصطدام بين جرار قصب سكر فى سيارة ميكروباص، أمام منطقة الرزيقات بحرى التابعة لمدينة أرمنت غرب الأقصر، مما أسفر عن إصابة 3 مواطنين بكدمات وجروح، وتم على الفور نقلهم للمستشفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.


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