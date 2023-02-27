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مصرع فتاة سقطت من بلكونة شقتها بالطابق الرابع ببنها أثناء نشر الغسيل

الإثنين، 27 فبراير 2023 01:41 ص
مصرع فتاة سقطت من بلكونة شقتها بالطابق الرابع ببنها أثناء نشر الغسيل موقع الحادث بمنطقة شارع الموقف الجديد بمدينة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت منطقة شارع الموقف الجديد بمدينة بنها، بمحافظة القليوبية، مصرع طالبة سقطت من بلكونة شقتها بالطابق الرابع، ما تسبب فى إصابتها بكسور متفرقة بالجسم، ونزيف داخلى بالمخ، أدى ذلك إلى وفاتها فى الحال، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان بنها، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بوفاة فتاة إثر سقوطها من بلكونة شقتها بالطابق الرابع بعقار بشارع الموقف الجديد دائرة القسم.

 

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط "ا م ا"، 16 سنة، طالبة بالصف الثانى الثانوى، مقيمة شارع الموقف الجديد بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، بالشارع، حيث اختل توازنها أثناء نشر الغسيل، وسقطت من بلكونة شقتها فى الطابق الرابع على حجر اسفل العقار، ما أسفر عن وفاتها فى الحال.

 

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتى استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.

موقع الحادث بمنطقة شارع الموقف الجديد بمدينة بنها (1)
موقع الحادث بمنطقة شارع الموقف الجديد بمدينة بنها (1)

موقع الحادث بمنطقة شارع الموقف الجديد بمدينة بنها (2)
موقع الحادث بمنطقة شارع الموقف الجديد بمدينة بنها (2)

موقع الحادث بمنطقة شارع الموقف الجديد بمدينة بنها (3)
موقع الحادث بمنطقة شارع الموقف الجديد بمدينة بنها (3)

موقع الحادث بمنطقة شارع الموقف الجديد بمدينة بنها (4)
موقع الحادث بمنطقة شارع الموقف الجديد بمدينة بنها (4)

موقع الحادث بمنطقة شارع الموقف الجديد بمدينة بنها (5)
موقع الحادث بمنطقة شارع الموقف الجديد بمدينة بنها (5)
 

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