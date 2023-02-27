مصرع شخص صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بطوخ

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، أمام مدينة قها بمحافظة القليوبية، مصرع شخص إثر اصطدام سيارة مسرعة به أثناء عبوره الطريق، وفر قائد السيارة هاربا بعد الواقعة، جرى نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، التى صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعى، وكلفت بسرعة ضبط قائد السيارة المتسببة بالحادث، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغا بمصرع "ع ح ح"، 57 سنة، وذلك أثناء عبوره طريق القاهرة الإسكندرى الزراعى بنطاق المركز صدمته سيارة مسرعة وفر قائدها هاربا.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وسيارة إسعاف، لمكان الواقعة، وجرى الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وجار البحث عن السيارة المتسببة فى الحادث، وكلفت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وضبط السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.