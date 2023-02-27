مصرع سيدة صدمها أتوبيس فى منطقة الخليفة

لقيت سيدة مصرعها بعدما اصطدمت بها أتوبيس بمنطقة الخليفة وتم نقل المتوفية الى المستشفى وتم ضبط السائق المتهم فى الحادث.
تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفية أعلى الطريق بمنطقة الخليفة وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين اصطدام أتوبيس بسيدة مما تسبب فى وفاتها جرى نقل جثة المتوفية الي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات على السائق والأتوبيس المتسبب فى الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
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