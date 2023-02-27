اليوم السابع
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مصرع سيدة صدمها أتوبيس فى منطقة الخليفة

الإثنين، 27 فبراير 2023 12:22 م
مصرع سيدة صدمها أتوبيس فى منطقة الخليفة حادث - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقيت سيدة مصرعها بعدما اصطدمت بها أتوبيس بمنطقة الخليفة وتم نقل المتوفية الى المستشفى وتم ضبط السائق المتهم فى الحادث.
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفية أعلى الطريق بمنطقة الخليفة  وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين اصطدام أتوبيس بسيدة مما تسبب فى وفاتها جرى نقل جثة المتوفية الي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات على السائق والأتوبيس المتسبب فى الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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