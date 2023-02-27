مستوطنون يعتدون على قرى "رام الله" والاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابا فلسطينيا

كتب أحمد جمعة

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، شابا فلسطينيًا، فيما اعتدى مستوطنين على المواطنين فى عدد من قرى مُحافظة رام الله - بوسط الضفة الغربية – وبلداتها.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال نصبت كمينا بالقرب من دوار "الستي إن"، واعتقلت الشاب شعبان زكي المقدادي (22 عاما) من أم الشرايط، بعد أن أوقفت مركبته، وفتشتها.

وأضافت المصادر ذاتها لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن مستوطنين هاجموا منزل مواطن، في قرية سنجل شمال رام الله، ما أدى إلى تضرر المنزل بشكل مباشر، فيما تصدى أهالي القرية لهم.

وأشارت إلى أن مستوطني "عادي عاد" المقامة على أراضي قرية المغير، رشقوا مركبات المواطنين المارين على الشارع الرئيس بالحجارة، ما ألحق أضرارا مادية بها، في حين ألقى آخرون الحجارة على مركبات المواطنين قرب أم صفا شمال رام الله، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.