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مدير إدارة ديرب نجم الزراعية: إجمالى مساحة محصول الكتان 200 فدان

الإثنين، 27 فبراير 2023 04:00 ص
مدير إدارة ديرب نجم الزراعية: إجمالى مساحة محصول الكتان 200 فدان المهندس صبرى فرحات مدير الإدارة الزراعية بديرب نجم بالشرقية
الشرقية - فتحية الديب

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قال المهندس صبرى فرحات مدير الإدارة الزراعية بديرب نجم بالشرقية، إن أراضى ديرب نجم تجود فيها زراعة محصول الكتان، وأدرك المزارع الشرقاوى العائد المادى للكتان، لافتًا إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة بالمحافظة هذا العام، بلغت 200 فدان صنف جيزة 12، بزيادة قدرها 50 ألف فدان عن العام الماضى.
 
وأوضح فرحات لـ "اليوم السابع"، أن الكتان نبات شتوى، يتراوح طوله من 50 إلى 120 سم، وسمكه من 5و1 إلى 3 مم، حسب الصنف والظروف البيئية التى ينمو فيها، والكتان من محاصيل الألياف التى تزرع فى مصر للحصول على أليافه لصناعة النسيج وبذوره لاستخراج الزيت الحار تستخدم أليافه فى العديد من الصناعات الهامة مثل صناعة المنسوجات الكتانية وأقمشة قلوع المراكب وخراطيم الحريق وأوراق الطباعة، والبنكنوت، ومن بذور الكتان يستخرج زيت الطعام، "الزيت الحار" كما يستعمل الزيت المغلى منه، فى صناعة البويات والورنيشات كما يستخدم ساس الكتان "الخشب بعص فصل الألياف " فى صناعة الخشب الحبيبي.
 
 
وتابع فرحات:"تتمثل الأهمية الإقتصادية لمحصول الكتان من حيث استخدم أليافه فى العديد من الصناعات الهامة مثل صناعة المنسوجات الكتانية وأقمشة قلوع المراكب وخراطيم الحريق وأوراق الطباعة والبنكنوت والدوبارة، ومن البذور يستخرج زيت الطعام "الزيت الحار" كما يستعمل الزيت المغلى فى صناعة البويات والورنيش فى حين يستخدم مخلفات النبات كغذاء للحيوانات كما يستخدم ساس الكتان "الخشب بعد فصل الألياف" فى صناعة الخشب الحبيبى".
 
وأكد مدير الإدارة الزراعية بديرب نجم بالشرقية، أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مشددا على قيام الأجهزة التنفيذية بتذليل كافة العقبات التى تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوى والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد إستخدام المياه بما يسهم فى زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومى.

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الكتان يزين غيطان الشرقية



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