محافظ قنا يطلق أول شعلة غاز طبيعى فى قرية الصبريات

أطلق اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أول شعلة غاز طبيعي بإحدى المنازل في قرية الصبريات التابعة لمركز دشنا، وذلك بعد الانتهاء من تدفيع الغاز بالقرية، ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، رافقه العميد محمد كمال، المشرف على تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، والمهندس محمد السيد، مدير شركة الغاز الطبيعي بالصعيد، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ قنا، إن مشروع توصيل الغاز الطبيعي بقرية الصبريات، سيستفيد منه 1470 منزل بالقرية ستقوم الشركة بتوصيل الخدمة إليها فضلا عن أعمال توصيل شبكات الضغط البينى بطول 2758 متر ضغط 4 بار، وتنفيذ شبكات الضغط المنخفض بضغط تشغيل 100 ملي بار بأطوال 7380 متر، وتنفيذ 2 تعدية دفع نفقي موجه ( HDD )، حيث تم التعاقد مع 625 منزل وجارى استكمال باقي المنازل.

وأضاف الداودى، أن إطلاق الشعلة الأولى يأتي في إطار خطة توصيل الغاز الطبيعي لمختلف القرى المستهدفة ضمن مبادرة "حياة كريمة " لإحلاله محل البوتاجاز، مؤكدا حرص المحافظة على التنسيق الكامل والمستمر مع وزارة البترول وشركاتها لسرعة تنفيذ هذا المشروع الحضاري، من خلال تقديم كافة أوجه الدعم والمعاونة للإسراع بالتنفيذ وتوصيل شبكات الغاز الطبيعي للقرى.



