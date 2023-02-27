ماكاو تلغي إلزامية ارتداء الكمامات اعتبارا من الاثنين

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أعلنت السلطات في ماكاو إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات اعتبارا من اليوم الاثنين، ماعدا في بعض الأماكن مثل وسائل النقل العامة والمستشفيات ودور المسنين.



وأفادت السلطات - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - بأنه تم اتخاذ القرار نظرا لأن الوضع الوبائي في ماكاو ظل ثابتا على نحو متواصل على مدار الشهرين الماضيين.



يشار إلى أن "ماكاو" و"هونج كونج" اتبعتا سياسة "صفر كوفيد" التي ينتهجها بر الصين الرئيسي على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، إلا أن هونج كونج بدأت في تخفيف قواعد مكافحة كوفيد-19 الصارمة العام الماضي ولكنها أبقت على إلزامية ارتداء الكمامة منذ عام 2020.



ومددت هونج كونج، وهي إحدى آخر المناطق حول العالم التي ما زالت تفرض ارتداء الكمامات، إلزامية ارتداء قناع الوجه حتى الثامن من مارس المقبل على الرغم من أن السلطات كانت قد أعربت عن أملها في إلغاء هذا المتطلب في أقرب وقت ممكن.