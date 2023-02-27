للحامل.. تعرفي على أسباب تورم القدمين أبرزها نقص الكالسيوم

كتبت فاطمة ياسر

فترة الحمل من أصعب الفترات التي تمر بها النساء، ويزداد لديهم التعرض للعديد من الأعراض المرهقة المسببة للشعور والإصابة بالعديد من المشاكل ومنها تورم القدمين هذه المشكلة التي تعيق قدرتها علي القيام بحياتها اليومية.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع “verywellhealth” أن آلام القدمين من المشكلات المزعجة الشائعة بين النساء خلال فترة الحمل، يرجع سببها للتغيرات التي يشهدها جسم المرأة خلال هذه الفترة، وهناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بألم القدمين لدي الحامل ومنها:



- زيادة الوزن خلال الحمل