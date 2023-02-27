اليوم السابع
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الإثنين، 27 فبراير 2023 02:27 م
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قطع الكهرباء عن بعض المناطق بمركز ومدينة بنى سويف يومى الأربعاء والخميس

الإثنين، 27 فبراير 2023 01:01 م
قطع الكهرباء عن بعض المناطق بمركز ومدينة بنى سويف يومى الأربعاء والخميس قطع الكهرباء
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن قطاع كهرباء بني سويف، أنه قد تقرر فصل التيار عن عدد من المناطق والشوارع والأحياء بمركز ومدينة بني سويف، يومي: الأربعاء والخميس "الأسبوع الحالي"، اعتباراً من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهراً، لإجراء أعمال الصيانة الدورية  بالمغذيات التي تخدم تلك المناطق.

وبحسب بيان القطاع ، سيتم قطع الكهرباء  يوم الأربعاء "1مارس" عن مناطق (محطة كارجاز ، التشيد والبناء ، مديرية الطب البيطري - التنمية الريفية، عزبة أبو بكر، منطقة بلبل ،التلقيح الصناعي) ، ويوم الخميس "2 مارس" عن مناطق (عبد السلام عارف من طريق السادات ، أمام أبراج الأوقاف ، شركة هرايكو، مساكن حوض الدلالة ،مكتب الصحة بالغمراوي).

ويتوجه القطاع بالاعتذار عن فصل التيار "بشكل مؤقت" لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة،مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.


بنى سويف

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