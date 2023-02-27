قطاع الأعمال: وثيقة ملكية الدولة تسمح بتوفير التمويل اللازم لتطوير الشركات

كتب أمين صالح

قال المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال ، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة تطورت للغاية، موضحا أن حل مشكلة تطوير الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال يتمثل في وجود التمويل اللازم للتطوير وهذا الأمر ساعدت فيه الوثيقة بشكل كبير.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان.

أضاف عصمت أن طرح بعض الشركات يساعد فى وجود تمويل ورفع رؤوس الأموال الخاصة بالشركات، ومن ثم تطويرها وتحسين كفاءتها.

ولفت وزير قطاع الأعمال إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة التى اعتمدها رئيس الجمهورية في شهر ديسمبر الماضي جيدة للغاية، وتساعد في ضخ أموال جديدة للشركات، موضحا أن الطرح في البورصة أمر يفيد الشركات ويحل أزمة التمويل اللازمة لتطويرها.

وتابع: هناك بعض الشركات التى ندرس حتى الآن هل سيتم طرحها ومدى الاستفادة من هذا الطرح.