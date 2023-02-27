"فيل" يقتل سائحا إسرائيليا فى نيبال خلال محاولته التقاط صورة معه

كتب أحمد جمعة

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين، مقتل سائح إسرائيلي إثر تعرضه لهجوم من "فيل" بمنتزه ملكى في نيبال، وقالت القناة 12 العبرية إن الشاب الذي يدعى "صموئيل بويكانير" قد لقى مصرعه خلال توقفه لالتقاط صورة مع الفيل، حيث بادر الأخير بمهاجمته.

فيما أشارت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أن الشاب الإسرائيلي صموئيل بويكانير، ويبلغ من العمر 30 عاما، كان يقوده دراجة على بعد 600 متر من مدخل المنتزه عندما تعرض لهجوم "الفيل" من الخلف خلال توقفه لالتقاط الصور، لافتة إلى أن صموئيل وصل إلى نيبال للتطوع في مستشفى محلي كجزء من وفد من جامعة بن جوريون الإسرائيلية.

وعثرت السلطات في نيبال على الشاب الإسرائيلي، وهو جثة هامدة ويحمل وثائق رسمية بينها رخصة قيادة خاصة إسرائيلية.