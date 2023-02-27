فوكس: 77% من الأمريكيين يؤيدون اختبارات الكفاءة العقلية للسياسيين فوق 75 عاما

كتبت نهال أبو السعود

وجد استطلاع جديد أن الغالبية العظمى من الأمريكيين يدعمون اقتراح المرشحة الرئاسية الجمهورية نيكى هايلي الذى يتطلب اختبارات الكفاءة العقلية للسياسيين الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا.

وفقا للاستطلاع الذى أجرته فوكس نيوز، 77 % من الأمريكيين يؤيدون اختبارات الكفاءة للسياسيين الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا، مقارنة بـ 20 % فقط الذين يعارضون ذلك 3 % غير متأكدين.

دعت هايلى، التى أعلنت ترشحها للبيت الأبيض فى وقت سابق من هذا الشهر، إلى اختبارات الكفاءة العقلية للسياسيين الأكبر سنًا فى ضربة واضحة فى الرئيس بايدن والرئيس السابق ترامب، الذين يبلغون من العمر 80 عامًا و76 عامًا، على التوالي.

وقال بايدن فى مقابلة جديدة أن المخاوف بشأن عمره "شرعية تمامًا"، لكنه لا يفكر فى عمره عند اتخاذ قرار بشأن إعادة انتخابه. بايدن هو اكبر رئيس فى تاريخ الولايات المتحدة، وسيكون وصل 82 عاما اذا ما اقسم مرة أخرى على ولاية رئاسية ثانية عام 2024 اذا ما تم انتخابه

ووجد الاستطلاع أيضًا أن 43 % من الناخبين الجمهوريين يرغبون فى رؤية ترامب هو مرشح الحزب، فى حين أن 28 % من حاكم فلوريدا رون ديسانتيس هو المرشح، بينما حصلت هايلى ونائب الرئيس السابق مايك بينس على 7 فى المائة.

أعلن ترامب وهايلى رسميًا عن عروضهما فى الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهورى، لكن الجمهوريين الآخرين، بمن فيهم بنس وDeSantis، مازال قرارهم قيد الدراسة.

على الجانب الآخر، قال أكثر من نصف الأصوات الديمقراطية إنهم يرغبون فى رؤية شخص آخر غير بايدن هو مرشح الحزب، بينما وافق 44 فى المائة من جميع المجيبين على أدائه كرئيس.