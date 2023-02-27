غرفة صناعة الملابس: دعم المعارض المتخصصة لتنشيط حركة المبيعات

كتب إسلام سعيد

أعلنت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات ، افتتاح النسخة الـ72 من معرض كايرو فاشون وتكس وذلك يوم الخميس القادم بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر ويستمر خلال الفترة من 2 إلى 4 مارس 2023.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبد السلام رئيس الغرفة باننا نعمل على مساندة ودعم العديد من المعارض المتخصصة في قطاع الملابس والمفروشات خلال الفترة المقبلة لتنشيط المبيعات ومحاولة مواجهة الازمة الحالية وأضاف أن معرض كايرو فاشون وتكس يعد أكبر تجمع لمصانع الملابس في الشرق الأوسط ويشارك فيه 468 عارض من 8 دول وهي مصر وتركيا والصين وجنوب افريقيا وبنجلاديش وباكستان والهند والاردن ويشمل المعرض مجالات الملابس الرجالي بانواعها والملابس الحريمي بأنواعها والملابس الداخلية والملابس الرياضية وملابس تريكو والجوارب والأقمشة بأنواعها والغزل والنسيج والأحذية والشنط وتجهيز المحلات التجارية وماكينات ومستلزمات إنتاج الملابس الجاهزة.

وأضاف بيان غرفة صناعة الملابس ، أن المعرض سيستقبل مُصنعين الملابس الجاهزة وأصحاب العلامات التجارية ومحلات الملابس بأنواعها و تجار الجملة وتجار التجزئة ومصممي الأزياء والمصدرين والمستوردين والوكلاء والموزعون والمستثمرون والغرف التجارية ومكاتب التمثيل التجارى، كما سيتواجد فريق عمل داخل المعرض للترجمة الفورية لسهولة التواصل والإتفاق والتعاقد مع مختلف الشركات الدولية هذا بالاضافة الي توفير وسائل نقل مجانية من والي المحافظات.

وقال عبد السلام، أن تلك المعارض تعد قنوات تواصل مهمة بين المصنعين والتجار حيث تسمح للمصانع الأعضاء بالغرفة في عرض منتجاتهم على التجار المحليين او أصحاب المكاتب الخارجية، وتساعدهم في إبرام العديد من التعاقدات الجيدة للموسم الصيفي الجديد بأفضل الأسعار.