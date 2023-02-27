طلائع كفر الشيخ تشارك باليوم العالمى للغة العربية وافتتاح مؤتمر النشء بالإسكندرية

يشارك المبدعون الصغار أعضاء مراكز شباب كفر الشيخ، فعاليات المؤتمر الوطني الأول للنشء، الذي يقام بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، خلال الفترة من 25 فبراير وحتى 1 مارس، تنظمه الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المؤتمر يشارك به 600 طليع من محافظات مصر، ويشهد مشاركة تنسيقية شباب الأحزاب وهيئة إنقاذ الطفولة، كما يمثل المحافظة بالورش التدريبية للمؤتمر 19 طليع وطليعة للمرحلة العمرية ما بين 12 إلى 17 سنة للخروج بتوصيات من تلك المؤتمر القومي لتكون ميثاق الطفل المصري .

وأشارت الدكتورة جيهان حنفي، رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تناولت مناقشة سياسات حماية الطفل وأدارها شادي جابر و بسمة نصار، من هيئة إنقاذ الطفولة، وقدمت الجلسة الثانية إنجازات الدولة المصرية.

شارك فيها النشء من مختلف المحافظات بعرض إنجازات محافظاتهم وانجازات مبادرة "حياة كريمة " داخل كل محافظة وأدار الجلسة الدكتور علي هلال من تنسيقية شباب الأحزاب، يشارك المبدعون الصغار من شباب كفر الشيخ بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديريه للشباب، ولبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية.

كما شارك طلائع المنتدى الثقافي بمحافظة كفر الشيخ و الفائزون في مسابقة بالعربية أحلى، بإحتفال اليوم العالمي للغة العربية تحت شعار "بالعربية أحلى" المقام بالمدينة الشبابية ببورسعيد خلال الفترة من 24 فبراير وحتى 1 مارس بالتعاون مع مجمع اللغة العربية، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال الدين، محافظ كفرالشيخ.

أشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المهرجان يضم النشء الفائزين فى مسابقة بالعربية أحلى، وكذلك المهتمين باللغة العربية، والمجالات الثقافية المختلفة، الاحتفال يتناول مجالات متعددة منها "النثر، الشعر، الإلقاء، القراءة، تصحيح اللغه، الخط العربي والزخرفة" .

كما أكدت الدكتورة جيهان حنفي، رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، أن المهرجان يقدم عدد من الأفكار التي تعزز تعلم اللغة العربية وتشجيع النشء على حبها والتعمق في القراءة عنها، فهى اللغة السادسة على مستوى العالم بقرار من منظمة الأمم المتحدة عام 1973 ويعد تحديد يوم عالمي للاحتفال بها دليلاً على تأثيرها في الثقافة الإنسانية، تأتي مشاركة الطلائع من شباب كفر الشيخ بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ لبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية.



الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية



المشاركون من طلائع كفر الشيخ في مؤتمر الوطني الأول للنشء بالإسكندرية



طلائع كفر الشيخ يبدعون فى افتتاح المؤتمر الوطني الأول للنشء بالمدينة الشبابية بالإسكندرية



طلائع كفر الشيخ يشاركون الإحتفال باليوم العالمي للغة العربية بعدد من مراكز الشباب



طلائع كفر الشيخ يشاركون الإحتفال باليوم العالمي للغة العربية