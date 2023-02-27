ضبط 5000 كيلو ملح طعام مجهول المصدر خلال حملة رقابية فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين بالبحيرة حملات رقابية مكثفة لمواجهة بيع السلع المدعمة والمنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 5000 كيلو ملح طعام مجهول المصدر بمركز النوبارية وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها إلى النيابة المختصة.

يذكر أن ادارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالبحيرة قد شنت حملة تفتيشية على مصانع منتجات الألبان بمركز المحمودية.

واسفرت الحملة الرقابية عن ضبط 50 شيكارة ملح طعام غير محتفظ بخواصه الطبيعية ومخزن تحت أشعة الشمس المباشرة والشكائر ممزقة ومختلطة بالأتربة بإجمالى وزن 2500 كيلوجرام.

كما تم ضبط عبوات منتجات البان منتج نهائى منتهية الصلاحية بإجمالى وزن 135 كيلوجرام.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

كما تم تحرير مذكره لغلق المصنع لوجود ماسورة سقوط صرف صحى بداخل المصنع مما يشكل خطر داهم على الصحة العامة وعدم استيفاء فى الاشتراطات الصحية.

من جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع محافظ البحيرة بتكثيف الحملات الرقابية على منشآت بيع وتداول الأغذية للتأكد من مطابقة السلع المعروضة من حيث مصدرها وتاريخ صلاحيتها ومدى الالتزام بالقوانين والاشتراطات الصحية حفاظًا على صحة المواطنين.