اليوم السابع
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صور مراسم الاستقبال الرسمى لرئيس الوزراء من نظيره القطرى

الإثنين، 27 فبراير 2023 11:35 ص
صور مراسم الاستقبال الرسمى لرئيس الوزراء من نظيره القطرى مراسم الاستقبال
رسالة الدوحة: هند مختار

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هند مختار رسالة الدوحة
 
أقام الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس وزراء قطر مراسم استقبال رسمية لنظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.
 
ويلتقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم خلال زيارته لدولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ،أمير دولة قطر. 
 
ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، إلى مطار الدوحة الدولي، على رأس وفد رسمي رفيع المستوى، فى مستهل زيارة عمل لدولة قطر.
 
واستقبل رئيس الوزراء والوفد المرافق له لدى وصولهم إلى أرض المطار، جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات بحكومة قطر، وسالم بن مبارك آل شافي، سفير دولة قطر لدى مصر، وعمرو الشربيني، سفير مصر لدى قطر.
 
ويرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة وفد رفيع المستوى، يضم وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة، والمالية، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلى عدد من الجهات المعنية.
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