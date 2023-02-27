صعود هندسة المنصورة الجديدة بمسابقة كاسحات الألغام الدولية فى العلمين

شارك فريق من كلية الهندسة جامعة المنصورة الجديدة، في مسابقة كاسحات الألغام، حيث تم تصعيد الفريق للمرحله النهائيه بمسابقة كاسحات الألغام الدولية، والتي ستقام منافساتها النهائية، بمدينة العلمين الجديدة في الأسبوع الأخير من شهر إبريل 2023، حيث تم تصعيد الفرق الحاصلة على أعلي سكور للمنافسة الدولية المذكوره من بين أكثر من 400 فريق علمي مشارك محليا وإقليميا في مصر و شمال افريقيا و الشرق الاوسط من مختلف الجامعات و المؤسسات البحثيه .

وأضاف الدكتور "معوض الخولي" أن هذه الفعالية هي الحدث الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيت تجمع بين العلوم والتكنولوجيا، وتعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتساهم في تحقيق رؤية مصر 2030، وتعد هذه الفعالية هي الحدث الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى فعالية تجمع بين العلوم والتكنولوجيا وتعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، و تساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 و ان هذه المسابقة .

وأفاد الدكتور " وائل صديق " ان فكرة المسابقة تتلخص بتصميم و تنفيذ روبوت قادر على اكتشاف أماكن الالغام واستخراجها وعمل خريطة بأماكنها ويتم التنافس بين الفرق في منطقة رملية بمساحة 20 متر ذات طبيعة و ظروف قاسية لمدة محددة و اضافت الدكتورة " ساره البهلول " ان فريق الطلاب المشاركون من كلية الهندسة ضم كلا من احمد الشامي، عبد الرحمن عوض، محمود بدر الدين، على صقر، عمر ناصر، علاء عبد الناصر، حسن عاطف، عمرو عبد الوهاب، محمد الكيلاني.