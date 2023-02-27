شعبة السكر: تقليل زمن الإفراج الجمركى يخفف من زيادة التكلفة

كتب إسلام سعيد

طالبت شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية برئاسة حسن الفندي بضرورة العمل على تقليل زمن الافراج الجمركي عن السلع وخامات ومستلزمات الإنتاج تخفيفا من الأعباء الناتجة عن غرامات التأخير والتي يستفيد منها شركات الملاحة العالمية، مشيرا إلي أن تقليل زمن الإفراج وعمل اليسيرات اللازمة خطوة مهمة لاعادة الاتزان للاسعار مما يحقق مصلحة الوطن ويخفف من التكلفة الشرائية للمواطن.

وأعلن الدكتور نصحي ويصا مدير عام الواردات ب الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن قرار مجلس إدارة هيئة سلامة الغذاء رقم 269 بتخفيض نسب سحب العينات من مستلزمات الإنتاج بالنسبة لمصانع القائمة لبيضاء المعتمدة لدي الهيئة يساهم في تحقيق تعزيز كفاءة الافراجات الجمركية كأحد أهداف هيئة سلامة الغذاء إلي جانب الهدف الأساسي في توفير الحماية للمستهلك المصرى.

وأكد خلال العرض -الذي قدمه لأعضاء شعبة السكر والحلوى حول منظومة الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتخفيض نسب سحب العينات من مستلزمات الإنتاج المستوردة - أن 41 شركة سجلت في هذا النظام، مشيرا إلي أهمية زيادة المشاركة بهدف عمل قاعدة بيانات للمنتجات والشركات والاصناف خلال هذه المرحلة لنصل الي الافراج بالمطابقة والفحص المستندي.

وأكد أنه تم إصدار تعليمات بعدم توقف أي رسالة بسبب نقص مستند أو استكمال بيانات والإفراج بالمطابقة إلا فى حالة الخطورة علي الصحة العامة.