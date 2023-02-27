سلسلة ندوات توعوية لوحدة مكافحة التطرف الفكرى بجامعة الزقازيق

الشرقية - حمدى عبد العظيم

واصل قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق، خطته التوعوية لطلاب وطالبات الجامعة حول القضايا المجتمعية التي ظهرت مؤخرا بين فئات قليلة من المجتمع.

ونظمت وحدة مكافحة التطرف الفكري ندوة بعنوان "ثقافة التسامح وقبول الآخر"، بكلية الصيدلة تحت إشراف الدكتور أمل الجندي عميد الكلية، بحضور الدكتورة نهلة يونس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الفرق الدراسية المختلفة والعاملين بالكلية وذلك بمبنى الصيدلانيات بالكلية.

وألقى الندوة الدكتور محمد عيد عتريس مدير الوحدة، معطيا نبذة مختصرة عن الوحدة ورؤيتها والنشاطات والفعاليات التي تقوم بها سواء داخل الجامعة وخارجها.

وأدار الندوة الدكتور علي عبدالمنعم حسين نائب مدير الوحدة، والذي قام بفتح حوار مفتوح وبناء وفعالا مع الطلاب حول موضوع الندوة، بالإضافة إلى القضايا والموضوعات التي تواجههم والرد على استفساراتهم مما لاقى استحسان الطلاب ورغبتهم في عقد المزيد من هذه الندوات.

يشار إلى أن وحدة مكافحة التطرف الفكري أحد أهم الوحدات ذات الطابع الخاص التابعة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة والتي لها دور توعوي مؤثر في تصحيح المفاهيم المغلوطة والخاطئة لدي الشباب وآليات مواجهة هذه الأفكار ونشر قيم السماحة والحب والإخاء والتعاون كما اوصت بها الأديان السماوية.