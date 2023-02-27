اليوم السابع
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سفير إيطاليا: وفد من المؤسسات ورجال الأعمال فى مجال الزراعة يزور مصر بمارس

الإثنين، 27 فبراير 2023 12:39 م
سفير إيطاليا: وفد من المؤسسات ورجال الأعمال فى مجال الزراعة يزور مصر بمارس سفير ايطاليا بالقاهرة
كتبت: هناء أبو العز

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أعلن ميكيلى كوارونى سفير إيطاليا لدى مصر تنظيم زيارة لوفد من المؤسسات المختصة ورجال الأعمال فى مجال الزراعة وصناعة الأغذية الزراعية الإيطالية لمصر 13 مارس المقبل. 

 

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الأولى لقمة الصناعات الغذائية فى نسختها الأولى تحت عنوان نحو طريق النمو المستدام، لمناقشة فرص وتحديات قطاع الزراعة والأغذية والصناعات المكملة لها والطريق نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الأساسية وزيادة الصادرات المصرية. 

 

وقال إن تلك الزيارة تأتى تحت رعاية وزارة الخارجية الإيطالية ووكالة التعاون الإيطالى، بالإضافة إلى بعض الشركات الرائدة فى الأمن الغذائى وتمثيل لبعض أصحاب المنفعة.

 

وأضاف كوارونى أن هذه الزيارة تهدف لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وإيطاليا وتقديم الدعم لمصر فى مجال الاستدامة بمشاريع مشتركة، وأن الزيارة تركز على زيادة الاستثمارات من القطاع الخاص والعام والتمويل والمشاركة فى مجال التعاون الثنائى ومصر.

 

وأشار إلى بدء مناقشات المرحلة الجديدة للبرنامج الإيطالى المصرى والذى يشهد حشد مزيد من الموارد فى مجالات المياه والغذاء والطاقة بما يتوائم مع أجندة المناخ ورؤية مصر 2030.

 

وأكد كوارونى أن بلاده لديها تاريخ طويل للتعاون مع مصر فى قطاع الزراعة والقطاعات الغذائية وتنفيذ العديد من البرامج، لافتا إلى أن العالم بأكمله يعانى من مشاكل فى الأمن الغذائى، وأثرت الحرب الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائى وعلى القطاع الزراعى، كما ساهمت فى رفع أسعار المواد الغذائية الأساسية خاصة القمح، مثنيا على الجهود التى قامت بها الجهود المصرية والاستجابة بالنسبة لقطاع الإمداد والتخزين.

 

ونوه كوارونى أن بلاده أعطت أولوية لقطاع الأمن الغذائى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى والمنظمات الدولية فى مجال الزراعة والغذاء ووكالات الأمم المتحدة وغيرها، كما أطلقت حوار البحر المتوسط واجتماعيين وزاريين مشاركة مع الجانب المصرى فى يوليو الماضي.

 

وأضاف أنه بالنسبة لحوار البحر المتوسط قامت إيطاليا بإطلاق منصة تحت رعاية بنك التنمية الإيطالى من أجل تقديم القروض الخاصة بالزراعة، لدول البحر المتوسط الأكثر تأثرا بمشكلة الغذاء، والتعاون بين الاتحاد المتوسطى وإطلاق عدة برامج على أرض الواقع خاصة بالأبحاث فى مجال الأمن الغذائي.


ايطاليا

البحر المتوسط

الامن الغذائى

قمة الصناعات الغذائية



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