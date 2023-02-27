سفير ألمانيا بالقاهرة: مبادرة حياة كريمة تحظى بدعم فى إطار التعاون التنموي

أ.ش.أ

أعرب سفير ألمانيا بالقاهرة فرانك هارتمان عن تقديره الكبير لمبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى وتحظى بدعم من ألمانيا فى إطار التعاون التنموي، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى زار هذه المنطقة التى كانت قد تضررت فيها المنازل عام 2020 من السيول، وقد أعلن فى ذلك الوقت عن مبادرة إعادة إعمار وتأهيل هذه المنطقة .

جاء ذلك فى تصريح له صباح اليوم الاثنين، فى زيارة جمعية غرب سهيل قبلى لتنمية المجتمع قرية غرب سهيل، التى توفر التعليم لأطفال الحضانات والتدريب للمرأة وسبل دعم أسرهم وحل المشاكل والرعاية الصحية والتغذية وإدارة المخلفات الصلبة، وزيارة مدرسة الرائد محمود يعقوب الابتدائية وبيت نوبى .

كما أعرب عن تقديره لأنشطة مؤسسة أم حبيبة التى تنفذ المشروعات وتحظى بدعم الوكالة الألمانية للتعاون الدولى ( جى . أى . زد ) والتى تشمل دعم المرأة خاصة المرأة المعيلة وتوفر لها فرص التدريب والعمل فى مجال الزراعة و ادماج الشباب ذوى الاحتياجات الخاصة والتخلص من المخلفات الصلبة .