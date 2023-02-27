زيلينسكى يقيل قائد القوات المشتركة الأوكرانية من منصبه

جاء ذلك في مرسوم نشر بهذا الشأن، اليوم الاثنين، على الموقع الإلكتروني للرئيس الأوكراني.

من جانبها.. ذكرت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية أنه تم تعيين موسكاليوف قائدا للقوات المشتركة- التي تخوض المعارك في إقليم دونباس- منصب في أواخر مارس 2022.

في سياق متصل، قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك بجنوب أوكرانيا بافلو كيريلينكو- في تصريح نقلته الوكالة الأوكرانية، اليوم، إن مدنيين اثنين أُصيبا من جراء قصف شنته القوات الروسية أمس على الإقليم بالتحديد في بلدتي هيرنيك وزوريان.. مشيرًا إلى صعوبة تحديد العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا.

بدوره.. قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبتروفسك جنوبي أوكرانيا سيرهي ليسك، إن الجيش الروسي قصف منطقة نيكوبول التابعة للإقليم مرتين في الليلة الماضية .. حيث تعرضت نيكوبول نفسها وبلدة ميروف لقصف مدفعي كثيف، دون إصابات فيما تضررت 8 منازل خاصة ومبنى خارجي وسيارات وأنابيب غاز وخطوط كهرباء.