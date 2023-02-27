اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 فبراير 2023 11:09 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

زيلينسكى يقيل قائد القوات المشتركة الأوكرانية من منصبه

الإثنين، 27 فبراير 2023 10:28 ص
زيلينسكى يقيل قائد القوات المشتركة الأوكرانية من منصبه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قائد القوات المشتركة الأوكرانية إدوارد موسكاليوف من منصبه.

جاء ذلك في مرسوم نشر بهذا الشأن، اليوم الاثنين، على الموقع الإلكتروني للرئيس الأوكراني.

من جانبها.. ذكرت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية أنه تم تعيين موسكاليوف قائدا للقوات المشتركة- التي تخوض المعارك في إقليم دونباس- منصب في أواخر مارس 2022.

في سياق متصل، قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك بجنوب أوكرانيا بافلو كيريلينكو- في تصريح نقلته الوكالة الأوكرانية، اليوم، إن مدنيين اثنين أُصيبا من جراء قصف شنته القوات الروسية أمس على الإقليم بالتحديد في بلدتي هيرنيك وزوريان.. مشيرًا إلى صعوبة تحديد العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا.

بدوره.. قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبتروفسك جنوبي أوكرانيا سيرهي ليسك، إن الجيش الروسي قصف منطقة نيكوبول التابعة للإقليم مرتين في الليلة الماضية .. حيث تعرضت نيكوبول نفسها وبلدة ميروف لقصف مدفعي كثيف، دون إصابات فيما تضررت 8 منازل خاصة ومبنى خارجي وسيارات وأنابيب غاز وخطوط كهرباء.

 


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة