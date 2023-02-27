اليوم السابع
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الإثنين، 27 فبراير 2023 12:57 م
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زراعة الأشجار المثمرة فى مدينة ديرمواس وقراها بالمنيا

الإثنين، 27 فبراير 2023 12:24 م
زراعة الأشجار المثمرة فى مدينة ديرمواس وقراها بالمنيا زراعة الأشجار
المنيا ـــ حسن عبد الغفار

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تواصل الوحدات المحلية بالمنيا جهودها، في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير، والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، ضمن تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير رئة خضراء، وخفض نسبة الانبعاثات الحرارية والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.
 
من جانبه، تابع عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، مجهودات إدارة الحدائق والبساتين بالوحدة المحلية، بزراعة عدد من شتلات أشجار الزينة والمثمرة بالمدينة وبالوحدة المحلية ببني حرام.
 
كما أكد رئيس المركز على استمرار العمل بالزراعة، ومتابعة الري لجميع الأشجار من الوحدات المحلية والأحياء بالمركز وتكثيف حملات التشجير والمتابعة والرقابة من قبل شئون البيئة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تسول له نفسه بالإضرار بتلك الأشجار أو قطعها، وذلك لمواجهة مخاطر الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية .
زراعة الاشجار
زراعة الاشجار

الاشجار
الاشجار

 


مبادرات رئاسية

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ديرمواس

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