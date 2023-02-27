اليوم السابع
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رئيس هيئة الرى يقرر وقف جميع عمليات الصرف بالأراضى المزروعة بالقمح لحين الحصاد

الإثنين، 27 فبراير 2023 10:39 م
رئيس هيئة الرى يقرر وقف جميع عمليات الصرف بالأراضى المزروعة بالقمح لحين الحصاد أراضى زراعية
كتبت أسماء نصار

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أصدر الدكتور عصام خليفة رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف المنشور رقم 1 بتاريخ 27 فبراير بإيقاف تنفيذ جميع عمليات الصرف المغطى بالأراضى المنزرعة بمحصول القمح لحين الإنتهاء من موسم الحصاد ، حفاظاً علي المحصول من التلف أو الفقد فى مناطق التنفيذ ، مع حفظ حقوق جميع المقاولين والشركات المنفذه لعمليات الصرف المغطى .

يأتى ذلك فى ضوء الأهمية الإستراتيجية لمحصول القمح وحرص الدولة على الحفاظ على هذا المحصول الاستراتيجى وفى ضوء توجيهات الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري .

 


هيئه الرى

الصرف

الاراضى الزراعيه

محصول القمح



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