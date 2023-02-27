رئيس النيابة الإدارية يشهد ختام فعاليات دورات "آليات التحقيق والتصرف".. صور

شَهِدِ المستشار عدلى جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمس الأحد فعاليات اختتام الدورتين التدريبيتين اللتين نظمهما مركز التدريب القضائى بالنيابة الإدارية حول "آليات التحقيق والتصرف" خلال الفترة من14 فبراير 2023 حتى 26 فبراير 2023.

وحضر المستشار أحمد مرسى الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد رامى مدير مركز التدريب القضائى، ولفيف من المستشارين قيادات وأعضاء النيابة الإدارية.

استهلت الفعاليات بكلمة المستشارعدلى جاد التى رحب فيها بالدارسين، وأثنى على البرامج التدريبية المكثفة التى يقوم بها مركز التدريب القضائى لأعضاء النيابة الإدارية، وأكد خلالها على الأعضاء ضرورة التمسك بالقيم والتقاليد القضائية الراسخة التى تشكل أساس العمل بهيئة النيابة الإدارية.

ثم أعقبها كلمة الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والتى أكد فيها على أهمية التدريب فى بناء القدرات وتطوير المهارات لدى مستشارى وأعضاء النيابة الإدارية.

وتضمنت الدورتين التدريبيتين، ورش عمل لمناقشة قضايا عملية، وتبادل الرأى القانونى والمداولات القضائية حول أوجه التصرف القضائى فيها، وفى ختام الفعاليات، قام رئيس الهيئة بتسليم الدارسين شهادات حضور البرنامج التدريبي.