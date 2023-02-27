دراسة: "عقار الزومبي" مخدر غير صالح للاستهلاك البشرى ويسبب تقرحات بالجلد والوفاة

كتبت أمل علام

ينتشر عقار جديد بسرعة بشعبية كبيرة في العديد من الولايات الأمريكية، ويسبب أعراض تعفن الجلد في أعقابه، شهد عقار Xylazine ، المعروف أيضًا باسم "عقار الزومبي" ، استخدامًا متزايدًا في جميع أنحاء المدن الأمريكية الكبرى، لاسيما سان فرانسيسكو ونيويورك وفيلادلفيا ولوس أنجلوس، وفقًا لإحدى الدراسات المنشورة في مجلة علم السموم التحليلي، تم اكتشاف مادة الزيلازين في إمدادات الأدوية عبر 36 ولاية ومقاطعة كولومبيا.



ما لا تعرفه عن عقار الزومبى

ووفقا لما ذكرته مجلة Newsweek، إنه يمكن أن يؤدي الإفراط في استخدام الدواء إلى تقرحات الجلد المتعفنة وبتر الأطراف في نهاية المطاف إذا لم يتم علاجها، ومن هنا أطلق عليه لقب "عقار الزومبي". كما تم اكتشاف العقار في عدد متزايد من الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة.

ما هو الزيلازين؟

وفقًا للمعهد الوطني لتعاطي المخدرات، فإن الزيلازين هو مهدئ غير أفيوني يستخدم في الطب البيطري وهو غير معتمد للاستخدام البشري، ومع ذلك، فقد تم استخدامه بشكل متزايد بشكل غير قانوني كمواد مخدرة مع أدوية أخرى، معظمها الفنتانيل، ولكن أيضًا مع الكوكايين والهيروين والمخدرات الأخرى، حسبما ذكرت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA) في دراسة.



عقار الزومبى

ووفقا لما ذكرته مجلة نيوزويك، فإن الزيلازين نفسه مهدئ للجهاز العصبي المركزي يسبب النعاس وفقدان الذاكرة وبطء التنفس وانخفاض معدل ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم، يُعتقد أنه عند استخدامه مع المواد الأفيونية مثل الفنتانيل، يمكن أن يطيل تأثير النشوة.

يمكن شم الزيلازين أو حقنه أو تدخينه، إذا تم حقنه، يمكن أن يتسبب ما يسمى بعقار الزومبي أيضًا في حدوث تقرحات جلدية متقشرة بالقرب من موقع الحقن، والتي قد تصبح في النهاية جلدًا ميتًا يسمى eschar وتتعمق حتى تصبح نخرية، مما يؤدي إلى الحاجة إلى البتر، غالبًا ما تفرز هذه القرح صديدًا ملونًا، أصيب أحد مستخدمي الزيلازين في فيلادلفيا بجروح متقرحة بالقرب من مواقع حقن المواد الأفيونية نتيجة لتعاطي المخدرات.

وأضافت المجلة، إنه من عام 2015 إلى عام 2020، زادت النسبة المئوية لجميع وفيات الجرعات الزائدة من المخدرات التي تنطوي على الزيلازين من 2 % إلى 26% في ولاية بنسلفانيا، وكان متورطًا في 19 % من جميع الوفيات الناجمة عن جرعات زائدة من المخدرات عام 2021 في ولاية ماريلاند، و 10% من وفيات 2020 في ولاية كونيتيكت.

بالإضافة إلى ذلك، بين عامي 2020 و 2021 فقط، ارتفع عدد الوفيات الناتجة عن جرعة زائدة من الزيلازين بنسبة 103% في الشمال الشرقي، و 516% في الغرب الأوسط، و 750 % في الغرب و 1127% في الجنوب، وفقًا لأرقام إدارة مكافحة المخدرات، في فيلادلفيا، احتوت 90 %من عينات المنشطات المختبرة على مادة الزيلازين في عام 2021.

ومع ذلك، فإن العديد من هذه الأرقام قد تكون أقل من الواقع، نظرًا لأن الزيلازين يعتبر دواءً غير بشري في الغالب، وغالبًا ما لا يتم اختباره أثناء فحوصات ما بعد الوفاة، بالإضافة إلى ذلك، تنص إدارة مكافحة المخدرات على أن الزيلازين غير مدرج حاليًا في تقارير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ( CDC ) عن الجرعات الزائدة المميتة، كما أنها ليست حاليًا مادة خاضعة للرقابة بموجب قانون المواد الخاضعة للرقابة في الولايات المتحدة.

تقول إدارة مكافحة المخدرات أن الطريق الرئيسي لمادة الزيلازين في تجارة الأدوية يأتي من الموردين البيطريين عبر الإنترنت، حيث أنه من القانوني شراء المادة لاستخدامها في الطب البيطري، يمكن شراؤها في شكل سائل إما في قوارير أو محاقن محملة مسبقًا، ويتم بيعها بالتركيز بناءً على الحيوان الذي يتم إعطاؤه إليه، ومع ذلك، تنص إدارة مكافحة المخدرات أيضًا على أن الأشخاص الذين تعودوا على تناوله يقومون بشرائه بسهولة عبر الإنترنت من الموردين الصينيين في شكل سائل ومسحوق وبأسعار رخيصة "غالبًا بدون ارتباط بالمهنة البيطرية أو متطلبات لإثبات الحاجة المشروعة".