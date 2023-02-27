خريطة أماكن تقديم الخدمة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج بسوهاج.. انفوجراف

سوهاج محمود مقبول

المبادرة الرئاسية لفحص ورعاية المقبلين على الزواج، ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة ، والتى تتم بإشراف ومتابعة من الإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة، بقطاع الرعاية الصحية، وفريق المبادرات الرئاسية والتمريض، وفريق عمل مكتب مساعد الوزير لشئون المشروعات ومبادرات الصحة العامة، بدأت اليوم أعمالها بمحافظة سوهاج.

واليوم السابع يقدم للقارئ أهم الخدمات المقدمة بالوحدات والمراكز، التى تنفذ المبادرة على مستوى محافظة سوهاج، وكذلك أماكن تقديم الخدمة للمواطنين بالمراكز من طما شمالا وحتى البلينا جنوب فدار السلام جنوب شرقى المحافظة تعرف عليها من خلال المعلومات التالية:

أولا الخدمات المقدمة بالوحدات والمراكز التى تنفذ المبادرة

١ - فحص طبى شامل.

2 - فحص معملى "تحديد الفصيلة - تحديد معامل ريسوس - تحديد نسبة الهيموجلوبين".

3 - إكتشاف بعض الأمراض الغير سارية "الضغط - مرض السكرى - مرض السمنة".

4 -إتشاف بعد الأمراض الفيروسيه ( الالتهاب الكبدى الفيروسى بيHBV. الالتهاب الكبدى الفيروسى سى HCV. فيرس نقص المناعة البشرى المكتسب HIV والمسبب لمتلازمة الأيدزAIDS)

5 - الكشف عن بعض أمراض الدم الوراثيه( انيميا البحر المتوسط وانيميا الخلايا المنجليه)

6 - الإستبيان النفسى الذى يقيس القدرة على القيام بالوظائف العاديه أو ظهور ظواهر جديده تؤثر على الحاله النفسية

7 - توفير خدمة المشورة للوقاية من الأمراض الغير سارية والحد من الأمراض المنقولة جنسيا والأمراض المنتقله من الأم للجنين.

8 – دعم خدمة الإحالة للجهات المختصة حال إكتشاف أحد الأمراض الوراثية أو الإصابة الفيروسية.

9 - يتم إبلاغ فقط صاحب التحليل منفردًا بنتيجة تحليله بسرية وخصوصية تامة وإعطاء شهادة صحية تسلم للمأذون تفيد بخضوعه للفحص.

10 - يتم التوعية بكل الوحدات التابعه للرعاية الصحية الأولية بأهمية وضرورى الفحص للمقبلين على الزواج والخضوع للفحص قبل عقد القران بمدة لاتقل عن 15 يوم.

ثانيا لأماكن التى سيتم بها الفحص بمحافظه سوهاج التابعة لمديرية الصحة:

1 - مركز سوهاج رعاية الطفل ( الثقافة)/ المركز الطبى الشهيد عبدالمنعم رياض.

2 - مركز أخميم المركز الطبى الحضرى.

3 - مركز ساقلته المركز الطبى الحضرى.

4 - مركز دار السلام المركز الطبى الحضرى.

5 - مركز طما المركز الطبى.

6 - مركز طهطا المركز الطبى.

7 - مركز المراغة المركز الطبى الحضرى.

8 - مركز جهينة المركز الطبى الحضرى.

9 - مركز المنشاه رعاية الطفل وحدة أولاد حمزة.

10 - مركز جرجا المركز االطبى لحضرى القبلى.

11 - مركز البلينا المركز الطبى الحضرى.