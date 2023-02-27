جلسة مباحثات موسعة مصرية قطرية برئاسة رئيسى وزراء البلدين

رسالة الدوحة: هند مختار - تصوير سليمان العطيفى





بدأت منذ قليل، جلسة مباحثات ثنائية بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لدى وصوله صباح اليوم إلى الديوان الأميري لدولة قطر، حيث كان في استقباله معالى الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية.

وشهدت مراسم الاستقبال عزف السلامين الوطنين لمصر وقطر، ثم استعراض حرس الشرف من الجانب القطري، ثم اصطف الوفدان الرسميان للبلدين تمهيدا لبدء فعاليات اليوم الأول لزيارة الدكتور مصطفى مدبولي الرسمية للدوحة.

وضم الوفد الرسمي القطري إلى جانب معالى الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، كلا من سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وعلي بن أحمد الكواري، وزير المالية، والشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة، وسالم بن مبارك آل شافي، سفير دولة قطر لدى مصر.

فيما ضم الوفد المصري كلا من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية،، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسفير عمرو الشربيني، سفير مصر لدى قطر ، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وصل العاصمة القطرية الدوحة، مساء أمس فى زيارة رسمية؛ تلبية للدعوة التى تلقاها من أخيه معالى الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس وزراء قطر.

وتأتي الزيارة في إطار حرص البلدين الشقيقين على دعم وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث من المقرر أن تشهد الزيارة عقد جلسة مباحثات موسعة بين مسئولي البلدين، وتوقيع عدد من الوثائق ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون الثنائي.