تنفيذ مشروعات خدمية جديدة بقرية أبو العراج فى شمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

تشهد قرية "أبوالعراج" جنوب مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء تنفيذ الدولة لعددا من المشروعات الجديدة.

وأعلن مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، أن "سعيد عرادة" رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد تفقد سير العمل بالمشروعات الجارية بالقرية، بحضور "حسين اسبيتان" رئيس القرية، وعددًا من سكانها.

وأوضح بيان مجلس مدينة الشيخ زويد، أن المشروعات هى إعادة تأهيل مدرسة أبوالعراج للتعليم الاساسى، والوحدة المحلية لقرية أبوالعراج، وتغيير خطوط الاتصالات وتركيب كابلات الفيبر لتحسين أداء خدمة الاتصالات والأنترنت، وموقع تم تخصيصه لإنشاء محطتى تحلية مياه بقريتى أبو العراج، والجورة، لتوفير مياه الشرب للمواطنين.

وسبق وأعلن مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، أن سعيد عرادة رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد تفقد محطات تحلية المياه التى سيتم افتتاحها قريبًا لخدمة أهالى الشيخ زويد وهى مشروع محطة تحلية المياه بقرية قبر عمير والقرى المجاورة، ومشروع محطة تحلية قرية الظهير، والقرى المجاورة.

وقال رئيس مدينة الشيخ زويد أن العمل يتم طبقًا للخطة المقررة والتنفيذ قارب على الانتهاء وسيتم الافتتاح قريبًا بحضور محافظ شمال سيناء، لافتا أن محطة التحلية بقرية الظهير والقرى المجاورة ومحطة التحلية بقرية قبر عمير والقرى المجاورة تبلغ السعة الإنتاجية لكل منهما 240 متر مكعب يومى، وهى لسد احتياجات المواطنين من مياه الشرب.

كما اعلن مجلس مدينة الشيخ زويد عن تنفيذ مركز بحوث الصحراء، عددا من الأنشطة التنموية لخدمة أبناء الشيخ زويد، كما تم افتتاح معرض الأسر المنتجة بقاعة المجلس بالتعاون مع الإدارة الصحية بالشيخ زويد دعما للأسر المنتجة.

وقالت أمانى شداد مسئولة وحدة تكافؤ الفرص بمجلس مدينة الشيخ زويد، أن المعرض يهدف لتسويق المنتجات الخاصة بالأسر المنتجة بالشيخ زويد، وتوفير عائد مادى لتلك الأسر.

وسبق وأعلن مجلس مدينة الشيخ زويد التنسيق مع اهالى قرية الظهير بتنفيذ مبادرة مجتمعية بفتح الطرق وتوسعتها بمداخل ومخارج القرى، والتشجير جانبها ونظافة وتجميل القرى ودهان الأرصفة، وسبقه مبادرات تنفيذ نظافة وتجميل شوارع مدينة الشيخ زويد بدعم من رجال أعمال المجتمع المدنى والقيادات المحلية، واستقبال قافلة طبية قدمت خدماتها المجانية للأهالى.

وتشهد مدينة الشيخ زويد تنفيذ مشروعات جديدة فى مجال شق الطرق وإنشاء محاور، كما تم افتتاح محطة كهرباء الشلاق بالشيخ زويد، والتى تضم 4 محولات بطاقة 40 ميجاوات لكل محول لإضافة 600 ميجا وات للكهرباء، وتستهدف تغذية مدينتى الشيخ زويد ورفح.