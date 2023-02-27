اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 فبراير 2023 05:26 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على تحذيرات وزارة الكهرباء لتجنب ارتفاع قيمة الفاتورة

الإثنين، 27 فبراير 2023 05:00 ص
تعرف على تحذيرات وزارة الكهرباء لتجنب ارتفاع قيمة الفاتورة الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نصح الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، المواطنين باتباع طرق ترشيد استهلاك الكهرباء والتى تعتمد على الاستخدام الأمثل للطاقة خلال الأيام المقبلة مع بدء ارتفاع درجات الحرارة تدريجياً و ذلك لتجنب ارتفاع قيمة الفاتورة الشهرية.
 
وأشار حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المواطن أصبح هو المتحكم الوحيد فى قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية الخاصة به بعد الاعتماد على أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة بالتنسيق مع شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، مؤكدا أن فاتورة الكهرباء أصبحت تتمتع بأعلى معايير الدقة نتيجة اعتمادها على آليات تكنولوجية حديثة فى جميع مراحل الاصدار الخاصة بها.
 
ويرى حمزة أن اتباع طرق الاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية المنزلية لترشيد استهلاك الكهرباء أصبحت أمرا لا غنى عنه لضمان الاستمرار فى الحصول على دعم من الدولة في فاتورة الكهرباء الشهرية.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

أيمن حمزة

فاتورة الكهرباء

ترشيد استهلاك الكهرباء



الموضوعات المتعلقة

"تحديد مكان ونوع العطل وتقليل مدة الانقطاع لدقائق" أهم مميزات مراكز التحكم الجديدة.. الكهرباء: نستهدف تطوير وإنشاء 47 مركزا لتحسين الخدمة.. النظام الجديد يكتشف مكان العطل ويبدأ الإصلاح قبل إبلاغ المشترك

الأحد، 26 فبراير 2023 09:00 ص

الكهرباء: مستمرون فى تطبيق القانون للحفاظ على حق الدولة

الأحد، 26 فبراير 2023 07:00 ص

الكهرباء: مشروعات فى مجال الطاقة المتجددة باستثمارات 2 مليار دولار خلال 2023

الأحد، 26 فبراير 2023 06:00 ص

عدم ضبط الوقت والتاريخ بعداد الكهرباء سبب الدخول فى شرائح أعلى.. التفاصيل

السبت، 25 فبراير 2023 03:18 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة