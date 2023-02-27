تشريح جثة شخص عثر عليها فى مصرف مائى بكرداسة لكشف ملابسات الوفاة

كتب أحمد إسماعيل

كلفت النيابة العامة بالجيزة، الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة شخص عثر عليها في مصرف مائي بكرداسة، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص في كرداسة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وعثر على جثة شخص ملقاة بمصرف مائي، يرتدي كافة ملابسه ولم يتم العثور بحوزته على اي متعلقات تشير لهويته.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، وفحص بلاغات التغيب للتوصل لهوياه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.