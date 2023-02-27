تحرير 69 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (69521) مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها المخالفات (12330) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

ونجحت الجهود فى ضبط (175) مخالفة السير بدون تراخيص.

مخالفة دراجة نارية، و(21) مخالفة موقف عشوائى و(16) مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللأزمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.