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تأجيل محاكمة موظف بتهمة الرشوة لجلسة 16 مارس المقبل

الإثنين، 27 فبراير 2023 11:49 ص
تأجيل محاكمة موظف بتهمة الرشوة لجلسة 16 مارس المقبل محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة موظف بتهمة الحصول على رشوة من مقاول نظير البناء على أرض زراعية لجلسة 16 مارس. 
 
تعود أحداث الواقعة بورود معلومات لرجال المباحث، تفيد طلب موظف فى إحدى الجهات الحكومية رشوة من أحد الأشخاص الذى أبلغ عنه للشرطة، وذلك مقابل استخراج أوراق بناء على اراضى زراعية، تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات صحة الواقعة، فتم عمل كمين للمتهم وضبطه متلبسا بالرشوة وأحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الرشوة، وأحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها السابق.
 

جنايات القاهرة

الرشوة

أخبار الحوادث

عقوبة الرشوة



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