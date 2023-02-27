المعهد الفرنسى بالإسكندرية ينظم احتفالية "أفريقيا بلا حدود" 2 مارس

الإسكندرية أسماء على بدر

ينظم المعهد الثقافى الفرنسى بالإسكندرية، فعالية "نحو أفريقيا بلا حدود"، بمناسبة الاحتفال بشهر الفرانكفونية، بحضور مدير المعهد الثقافي الفرنسى بالإسكندرية، ومسئولى الوكالة الفرنكوفونية، وذلك الخميس القادم 2 مارس.

وتأتى الفعالية بالتعاون بين جامعة سنجور والأنشطة الفرنكوفونية بمكتبة الإسكندرية، ووكالة الجامعات الفرنكوفونية، بالشراكة مع المعهد الثقافى الفرنسى بالإسكندرية.

وكان قد نظم المعهد الثقافي الفرنسى بالإسكندرية، عرضا مسرحيا بعنوان " الطعام لكل فم " للكاتب المسرحي الراحل توفيق الحكيم بمشاركة عدد من شباب الموهوبين على مسرح المعهد ومن إخراج طارق نادر.

وشهد العرض المسرحى اقبال جماهيرى كبير لمشاهدة العرض المسرحي الذى يُعد من ضمن الانشطة الفنية للمعهد الثقافي الفرنسى بالإسكندرية.