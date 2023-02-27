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المجلس الأعلى للجامعات يقرر مد فترة التقدم لعضوية لجان المحكمين حتى 9 مارس

الإثنين، 27 فبراير 2023 10:15 ص
المجلس الأعلى للجامعات يقرر مد فترة التقدم لعضوية لجان المحكمين حتى 9 مارس وزارة التعليم العالى - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن مد فترة التقدم لعضوية لجان المحكمين في الدورة الرابعة عشر (2022-2025) وذلك لأعضاء هيئة التدريس من الجامعات الحكومية، الذين لم يسبق لهم التسجيل فى نظام اللجان العلمية والمحكمين، بالإضافة إلى الذين لم يحدثوا بياناتهم خلال الدورة الرابعة عشر، حيث من المقرر أن يستمر فتح باب التقدم حتى 9/3/2023 على الرابط التالي:
http://scicom.scu.eg/
 
وأوضح المجلس الأعلى للجامعات أنه يتم التقدم بدءا من 1/2/2023 ولمدة شهر على الرابط: http://scicom.scu.eg/ ، وعلى الذين لم يحدثوا بياناتهم تسجيل الدخول على حسابتهم الخاصة وتحديث بياناتهم والحفظ لإبداء الرغبة فى الانضمام للجان المحكمين فى الدورة الرابعة عشر. علماً بأنه فى حال فقدانهم لكلمة المرور الخاصة بحسابتهم الشخصية على النظام استرجاع كلمة المرور عن طريق اتباع الآتي:
 
1- الدخول على الموقع بالرابط الأتي (scicom.scu.eg) ثم اختيار "تسجيل الدخول" من القائمة الرئيسية (أقصى يمين الصفحة).
2- يتم الضغط على رابط "هل نسيت معلومات الدخول؟"
3- يظهر المتصفح امكانية إدخال البريد الإلكتروني أو الرقم القومي باللغة الإنجليزية لاسترجاع معلومات الدخول
4- الضغط على التأكد من البيانات.
5- يقوم النظام بإرسال بريد إلكتروني يحتوي على بيانات الدخول وذلك على البريد الإلكتروني المسجل على النظام مع إظهار البريد الإلكتروني ليتمكن العضو من مراجعة بريده الإلكتروني.
 
 
 

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