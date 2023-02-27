الكرملين: الوضع فى بريدنيستروفيه مضطرب ومقلق بالنسبة لروسيا

وكالات

وصف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (كرملين) دميتري بيسكوف، الوضع حول بريدنيستروفيه بالمقلق بالنسبة لبلاده.



وقال بيسكوف: "إن الوضع في بريدنيستروفيه يعتبر قضية مثيرة للاهتمام ومسببة للقلق، حيث إنه مضطرب ويمثل استفزازا من الخارج".



كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت مؤخرا أن نظام كييف كان يستعد لاستفزاز مسلح ضد بريدنيستروفيه في مولدوفا، مشيرة إلى أن هذا الاستفزاز سيتم تنفيذه من قبل وحدات من القوات الأوكرانية، بما في ذلك القوميون الأوكرانيون المتطرفون من فوج آزوف واستخدام هجوم مفتعل لما يبدو وكأنه قوات حفظ السلام الروسية من بريدنيستروفيه كذريعة لغزوها.



وقال بيسكوف إن الكرملين يولي اهتماما كبيرا لخطة الأصدقاء الصينيين للسلام بشأن أوكرانيا.



وأضاف، ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين قد اطلع على خطة الصين وكيف يقيمها: "أي خطط من شأنها أن تسهم في نقل الصراع إلى مسار سلمي تستحق الاهتمام، ونتعامل مع خطة أصدقائنا الصينيين باهتمام كبير".



وتابع: "بالنسبة للتفاصيل، بالطبع يجب أن تخضع هذه الخطة لتحليل دقيق، مع مراعاة مصالح الأطراف المختلفة لأن هذه عملية طويلة ومرهقة للغاية".



وردا على سؤال عما إذا كان بإمكان موسكو تخيل وضع تصبح فيه شبه جزيرة القرم جزءا من أوكرانيا مرة أخرى.. أجاب بيسكوف بالنفي، وشدد على أنها "جزء لا يتجزأ من الاتحاد الروسي".



كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال- في وقت سابق- إن الاتفاقات المحتملة بشأن قضية أوكرانيا يمكن أن تشمل بندا بشأن سيطرة كييف على شبه جزيرة القرم وبعض المناطق الأخرى في المستقبل.