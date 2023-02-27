"القوى العاملة" تعلن عن فرص عمل فى محافظات الصعيد برواتب 7500 جنيها

كتبت – مرام محمد

كشفت نشرة التوظيف التي تصدر عن وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل للشباب من الجنسين في عدد من التخصصات بشركات القطاع الخاص في محافظات الصعيد "سوهاج، وأسيوط، وأسوان، والوادي الجديد" برواتب تصل لـ7450 جنيه شهريا، فضلا عن مزايا تشمل تأمين صحي واجتماعى، وذلك للتقديم عليها خلال شهري فبراير ومارس 2023.

ويوضح "اليوم السابع" فى السطور التالية الوظائف الخالية في محافظات الصعيد:



ـ محافظة أسيوط

كشفت إحدى الشركات بديروط، حاجتها لـ3 أخصائيين ائتمان من الجنسين، و3 منسقات، براتب 2500 جنيه، على أن يكون المتقدم للوظائف المطلوبة حاصل على مؤهل عال أو متوسط، والسن 30 سنة.

وأعلنت إحدى شركات صناعة الأدوية حاجتها لـ10 مندوبين مبيعات من الجنسين، حاصلين على مؤهل عال "كلية الصيدلة"، وسنهم 22 سنة، ولديهم خبرة سنة، وذلك بمرتب 7450 جنيه.

وكشفت إحدى الشركات بديروط -تقسيم أبو جبل- في أسيوط، حاجتها لـ10 أخصائيين ائتمان حاصلين على مؤهل عال أو متوسط، وسنهم 35 سنة، وذلك براتب 2700 جنيه.



ـ محافظة أسوان

أعلنت إحدى شركات تأمينات الحياة بشارع كورنيش النيل في أسوان، حاجتها لـ200 موظف بقطاع المبيعات والتوزيع، على أن يكون المتقدم للوظائف المطلوبة حاصل على مؤهل عال أو متوسط، السن حتى 35 سنة، الراتب حسب المقابلة، وذلك بتأمين صحي واجتماعي.



ـ محافظة سوهاج

كشفت إحدى المستشفيات في سوهاج حاجتها لـ2 عمال خدمات معاونة في الـ30 من عمرهم، مشيرة أن الوظائف المطلوبة لا تشترط مؤهل، والراتب يحدد حسب المقابلة. كما كشف أحد مراكز قسطرة القلب في محافظة سوهاج، حاجته لعامل نظافة، يتراوح سنه بين 30 و 35 سنة.

وأعلنت إحدى شركات القطاع الخاص في محافظة سوهاج، حاجتها لموظف إداري من الجنسين، من أصحاب المؤهلات العالية أو المتوسطة، مشيرة أن الراتب يحدد حسب المقابلة.

وكشفت إحدى شركات الأسمدة والكيماويات في محافظة سوهاج، حاجتها لكاتب إداري، وذلك بمرتب 3000 جنيه، كما كشفت إحدى الشركات في محافظة سوهاج، حاجتها لأخصائي تنمية، حاصل على مؤهل عال، ويتراوح سنه بين 21 و 35 سنة، على أن يحدد الراتب حسب المقابلة.



ـ محافظة الوادي الجديد

كشفت إحدى شركات القطاع الخاص بالخارجة، حاجتها لـ"مدخل بيانات" في الـ35 من عمره، حاصل على مؤهل عال، ولديه خبرة 3 سنوات، علما بأن الراتب يحدد حسب المقابلة.