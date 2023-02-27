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الصحة: إنشاء 18 وحدة غسيل كلوى بمستشفيات الوزارة خلال العام الماضى

الإثنين، 27 فبراير 2023 10:51 ص
الصحة: إنشاء 18 وحدة غسيل كلوى بمستشفيات الوزارة خلال العام الماضى غسيل كلوى
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، إنشاء 18 وحدة غسيل كلوى بمستشفيات الوزارة من ضمنهم 9 وحدات غسيل كلوى أطفال، وتزويدهم بـ83 ماكينة غسيل كلوى، بالإضافة إلى تزويد مستشفيات الوزارة بـ257 ماكينة غسيل كلوى ضمن خطة الإحلال والتجديد والافتتاحات خلال العام الماضي.

 

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تركيب محطات معالجة مياه جديدة بمستشفيات ميت سلسيل ومركز الكلى بالشوامى والعزيزية وبنى عبيد التخصصى بمحافظة الدقهلية، وناصر العام ببنى سويف وشبين القناطر بمحافظة القليوبية وحميات الغردقة ومجمع طبى السويس وحميات السويس وإدفو العام وحميات منوف والقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، بالإضافة إلى توريد 6 محطات معالجة مياة لمستشفيات طوخ المركزى وشربين المركزى ومنية النصر المركزى وجهينة المركزى ونجع حمادى العام والعبور المركزى تمهيدا للتركيب والتشغيل.

 

وأضاف عبدالغفار، أنه يجرى الإنتهاء من توفير 2000 كرسى كلى، لافتًا أنه تم توريد وتركيب 81 كرسى كلى وصرفها لمستشفيات السلام التخصصى وروض الفرج أطفال ورأس سدر المركزى وشرم الشيخ الدولى وبنى عبيد التخصصى والمجمع الطبى للإسماعيلية وشبرامنت المركزي.

 

ومن جانبه أشار الدكتور محمد حسنين، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى، أنه تم توفير خدمة العلاج الطبيعى لمرضى الغسيل الكلوى بمعظم المستشفيات التابعة لوزارة الصحة تمهيدا لتعميمها على مستوى الجمهورية، كما تم استحداث وتفعيل جلسات الغسيل البريتونى كمرحلة أولى بـ4 مستشفيات بمحافظتى الدقهلية والشرقية، بعد توفير جميع المستلزمات الخاصة بها.

 

وأضاف حسنين أنه يجرى تنفيذ 72 دورة تدريبية لفريق العمل بوحدات الغسيل الكلوى بمختلف المحافظات ضمن خطة العام الجارى لرفع كفاءة القوى البشرية، مشيرًا إلى استكمال خطة الإحلال والتجديد بماكينات وكراسى الكلى ومحطات معالجة المياه والانتهاء من تجهيز المستشفيات الجارى تطويرها حاليا، وتعميم إنشاء عيادات متخصصة للكلى بمختلف المحافظات. 


الصحة

الغسيل الكلوى

المستشفيات

وحدات الغسيل الكلوى



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