الرئيس السيسي يشهد اختبارات المتقدمين لوظائف بوزارة النقل (إنفوجراف)

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، جانباً من اختبارات المتقدمين للالتحاق بعدد من الوظائف في الهيئات التابعة لوزارة النقل، وهي الاختبارات التي تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية، لتعزيز جهود اختيار أفضل الكوادر والكفاءات من المتقدمين.



الرئيس السيسي يشهد اختبارات المتقدمين للالتحاق بعدد من الوظائف بوزارة النقل

وفي ذلك الصدد، أكد الرئيس حرص الدولة على اتباع أرقى المعايير العلمية والفنية والنفسية والصحية في انتقاء أفضل المتقدمين للوظائف العامة، وإعدادهم وتأهيلهم على جميع المستويات، وفقاً لأحدث وسائل وبرامج التدريب، مشيراً إلى أن ما تواجهه مصر من تحديات، يتطلب إعداد أجيال وكوادر على مستوى مرتفع من الكفاءة، وكذلك بذل أقصى جهد لإعدادها بما يتواكب مع الخطط الطموحة للدولة لتحقيق التنمية الشاملة والتقدم في جميع المجالات على يد أبنائها من الشباب.